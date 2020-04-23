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Алиев: Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял

Общие новости
(1 голосов)

Кажется, что Александр стал бы выдающимся политиком

Алиев: Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил о своем желании возродить спорт в столице, став мэром Киева.

"Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял", – заявил Алиев в прямом эфире в своем Инстаграме.

Напомним, что ранее Александр заявлял о своем желании порулить УПЛ или даже УАФ.

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В статье: Александр Алиев
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
24.04.2020 в 00:12
Шеф, здесь опечатка: не "Я бы столько всего в плане спорта поднял", а "Я бы столько всего за спорт поднял"..
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