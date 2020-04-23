Алиев: Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил о своем желании возродить спорт в столице, став мэром Киева.

"Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял", – заявил Алиев в прямом эфире в своем Инстаграме.

Напомним, что ранее Александр заявлял о своем желании порулить УПЛ или даже УАФ.