Ярославский: Звезды тогда сошлись в Харькове. Металлист нашел нас всех - меня, Маркевича, Красникова

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский, который владел клубом с 2006 по 2012 года, рассказал, как все начиналось.

"В начале своего пути в "Металлисте" я и представить не мог, что мы будем играть на уровне 1/4 Лиги Европы.

Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Затем мы взялись отстраиваться. Было веселое время.

Скажу одно - без любви ничего невозможно сделать: ни "Металлист" построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение.

Первая встреча с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: "Давайте начинать". Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех: Маркевича, Красникова.

Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, "Металлист" "приказал долго жить", - рассказал Ярославский.