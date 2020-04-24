  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ярославский: Звезды тогда сошлись в Харькове. Металлист нашел нас всех - меня, Маркевича, Красникова
В тренде

Ярославский: Звезды тогда сошлись в Харькове. Металлист нашел нас всех - меня, Маркевича, Красникова

Общие новости
(1 голосов)

Экс-владелец клуба рассказал, как все начиналось

Ярославский: Звезды тогда сошлись в Харькове. Металлист нашел нас всех - меня, Маркевича, Красникова
Новина українською

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский, который владел клубом с 2006 по 2012 года, рассказал, как все начиналось.

"В начале своего пути в "Металлисте" я и представить не мог, что мы будем играть на уровне 1/4 Лиги Европы.

Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Затем мы взялись отстраиваться. Было веселое время.

Читайте такжеМаркевич: Курченко - дилетант полный. Прочитал, что у всех богатых есть команда, вот и решил взять

Скажу одно - без любви ничего невозможно сделать: ни "Металлист" построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение.

Первая встреча с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: "Давайте начинать". Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех: Маркевича, Красникова.

Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, "Металлист" "приказал долго жить", - рассказал Ярославский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Александр Ярославский Металлист (Харьков) Сергей Курченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...