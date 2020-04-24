Трансферы Шахтера и Ливерпуля, новые рекомендации УЕФА. Главные новости за 23 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 апреля

Исполком УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах. Если это невозможно, предпочтительно, чтобы соревнования возобновились в ином формате, который позволит делегировать клубы в еврокубки согласно спортивному принципу. Если же внутренние соревнования досрочно прекращены по решению правительства, места в еврокубках будут определены по результатам сезона 2019/20.

Переговоры между "Брюгге" и "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий. В то же время, по его словам, “Шахтер” не ведет с “Ромой” переговоров о трансфере Виктора Коваленко.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел совещание с клубами Примеры и Сегунды. По информации AS, он посоветовал клубам внести правки в свои бюджеты с учетом того, что в Испании вероятно до 2021 года не будет матчей со зрителями. Ожидается, что потери испанских клубов из-за пустых трибун составят 350 млн евро.

24-летний нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер готов перейти в “Ливерпуль”, информирует Sky Sports. Лидер чемпионата Англии может выкупить Вернера за 60 млн евро до 15 июня, но английский клуб не хочет платить полную сумму отступных. В нынешнем сезоне Вернер забил 27 голов в 36 матчах.

Исполком УЕФА принял решение, что предстоящий чемпионат Европы сохранит прежнее название – ЕВРО-2020. Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и символически отпраздновать его 60-летие.

Руководство Бундеслиги готово возобновить турнир во второй или третий уикэнд мая, если получит разрешение властей Германии. Об этом заявил генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт. Лига разработала тщательный план по проведению матчей в эпоху коронавируса и ждет решения правительства. Следующее совещание Ангелы Меркель с главами федеральных земель запланировано на 30 апреля.