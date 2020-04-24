Трансферы Шахтера и Ливерпуля, новые рекомендации УЕФА. Главные новости за 23 апреля
А также матчи без зрителей в Испании до 2021 года
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 апреля
УЕФА рекомендует завершить чемпионаты, но есть и другие варианты
Исполком УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах. Если это невозможно, предпочтительно, чтобы соревнования возобновились в ином формате, который позволит делегировать клубы в еврокубки согласно спортивному принципу. Если же внутренние соревнования досрочно прекращены по решению правительства, места в еврокубках будут определены по результатам сезона 2019/20.
Шахтер ведет переговоры по Соболю, но не по Коваленко
Переговоры между "Брюгге" и "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий. В то же время, по его словам, “Шахтер” не ведет с “Ромой” переговоров о трансфере Виктора Коваленко.
В чемпионате Испании матчей со зрителями не будет до 2021 года
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел совещание с клубами Примеры и Сегунды. По информации AS, он посоветовал клубам внести правки в свои бюджеты с учетом того, что в Испании вероятно до 2021 года не будет матчей со зрителями. Ожидается, что потери испанских клубов из-за пустых трибун составят 350 млн евро.
Вернер готов перейти в Ливерпуль
24-летний нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер готов перейти в “Ливерпуль”, информирует Sky Sports. Лидер чемпионата Англии может выкупить Вернера за 60 млн евро до 15 июня, но английский клуб не хочет платить полную сумму отступных. В нынешнем сезоне Вернер забил 27 голов в 36 матчах.
Евро-2020 сохранит прежнее название
Исполком УЕФА принял решение, что предстоящий чемпионат Европы сохранит прежнее название – ЕВРО-2020. Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и символически отпраздновать его 60-летие.
Бундеслига готова к возобновлению, но ждет решения правительства
Руководство Бундеслиги готово возобновить турнир во второй или третий уикэнд мая, если получит разрешение властей Германии. Об этом заявил генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт. Лига разработала тщательный план по проведению матчей в эпоху коронавируса и ждет решения правительства. Следующее совещание Ангелы Меркель с главами федеральных земель запланировано на 30 апреля.
Новости по теме
- 07:07 Украинские Конфликт Козловского и ПФЛ, назначения Кучука и Йовичевича. Главные новости за 22 апреля
- 07:08 Украинские Интерес к Малиновскому из АПЛ, риск для Эредивизии, мечты Мане. Главные новости за 21 апреля
- 06:35 Украинские Поддержка для Хачериди, проблемы Черноморца и возвращение Бундеслиги. Главные новости за 20 апреля