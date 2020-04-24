Название ЕВРО-2020 и переговоры Шахтера с бельгийцами. Главные новости за 23 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
УЕФА призывает изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах, а Бундеслига готова возобновить турнир уже в мае, но это не все новости футбола. Продвижение переговоров между "Брюгге" и "Шахтером" по поводу выкупа контракта защитника Эдуарда Соболя, еще год без зрителей в Ла Лиге и название ЕВРО-2020. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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