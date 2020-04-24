Ярославский о продаже Металлиста: Сделано, то что сделано

Бизнесмен Александр Ярославский, который владел харьковским "Металлистом" с 2005 по 2012, рассказал о продаже клуба, а также намекнул, что последнего слова в футболе он еще не сказал.

- Называлась сумма - 570 миллионов долларов, которую вы инвестировали в "Металлист". Если оглянуться назад, могли вы в конце 2012 года поступить иначе? Или продажа клуба - единственный вариант?

- История не имеет сослагательных наклонений. Сделано, то что сделано. Нужно смотреть вперед. Думаю, сейчас закончится история с коронавирусом и нужно думать о том, что делать дальше.

- В футбольном аспекте?

- Во всех, и в футбольном тоже.

- Ярославский вернется в харьковский футбол?

- Я в контакте с футбольными людьми. Да, с тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать, потому что там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Посмотрим... Обещать ничего не буду, но обещаю, что думать буду, это точно.