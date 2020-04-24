Девич: Тот Металлист был готов играть в Лиге чемпионов, но случились вещи, о которых я не хочу говорить

Экс- форвард "Металлиста" Марко Девич рассказал о времени, проведенном в харьковской команде.

"Команда с каждым годом прибавляла, однозначно. Нам нужно было еще 2-3 года, чтобы у команды выработалась привычка добираться до поздних стадий еврокубков.

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Да, нам было под силу выиграть Лигу Европы. Тот "Металлист" был готов играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Но случились вещи, о которых я не хочу говорить".

Напомним, что Девич выступал за "Металлист" в 2006-2012 и 2013-2014 годах.