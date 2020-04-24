  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Павелко: Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны
В тренде

Павелко: Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны

Общие новости
(1 голосов)

Но не все зависит от футбольных факторов

Павелко: Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказал свое мнение относительно доигровки сезона, который приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Следовательно, победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу - это приоритет №1! Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет - пандемия пойдет на убыль и в жизнь миллионов болельщиков наконец снова вернется любимый футбол.

На заседании исполкома УЕФА обсудили ряд других вопросов, связанных с восстановлением полноценной футбольного жизни после завершения пандемии. УЕФА тщательно мониторит ситуацию с COVID-19 во всех странах Европы и на основе полученных данных разрабатываются различные варианты проведения соревнований в зависимости от возможного дальнейшего развития ситуации. Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений - досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные, 70 млн евро за их вклад в Евро-2020 и Лигу наций. Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований.

Европейский и украинский футбол сейчас переживают сложные времена, но это испытание также демонстрирует наше единство и готовность поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Очень благодарен всем клубам и лично президентам, а также руководству областных ассоциаций, которые присоединились к инициативе УАФ и помогают медикам, что сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и поддерживают ветеранов футбола. Вместе преодолеем все испытания и дружеская футбольная семья Украины будет становиться только сильнее", - написал Павелко в Facebook.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...