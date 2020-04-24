Венглинский: Удаление Хачериди вызвало у меня улыбку. Нельзя изменить человека, если он сам этого не хочет

Ассистент старшего тренера "Динамо U-19" Олег Венглинский рассказал о том, следит ли он на карантине за чемпионатом Беларуси.

"Все обсуждают чемпионат Беларуси, сразу скажу, что я его не смотрю, поскольку он не вызывает у меня большого интереса.

Видел только очередное удаление Хачериди, которое вызвало у меня улыбку. Это еще раз подтверждает, что невозможно изменить человека, если он сам этого не хочет, так что я не удивлен. И еще иногда могу поинтересоваться результатами матчей", - сказал Венглинский.