  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Венглинский: Удаление Хачериди вызвало у меня улыбку. Нельзя изменить человека, если он сам этого не хочет
В тренде

Венглинский: Удаление Хачериди вызвало у меня улыбку. Нельзя изменить человека, если он сам этого не хочет

Общие новости
(2 голосов)

Тренер юношеский команды Динамо не особо следит за чемпионатом Беларуси

Венглинский: Удаление Хачериди вызвало у меня улыбку. Нельзя изменить человека, если он сам этого не хочет
Новина українською

Ассистент старшего тренера "Динамо U-19" Олег Венглинский рассказал о том, следит ли он на карантине за чемпионатом Беларуси.

"Все обсуждают чемпионат Беларуси, сразу скажу, что я его не смотрю, поскольку он не вызывает у меня большого интереса.

Видел только очередное удаление Хачериди, которое вызвало у меня улыбку. Это еще раз подтверждает, что невозможно изменить человека, если он сам этого не хочет, так что я не удивлен. И еще иногда могу поинтересоваться результатами матчей", - сказал Венглинский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Хачериди Олег Венглинский Динамо (Киев) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...