Венглинский: Удаление Хачериди вызвало у меня улыбку. Нельзя изменить человека, если он сам этого не хочет
Тренер юношеский команды Динамо не особо следит за чемпионатом Беларуси
Ассистент старшего тренера "Динамо U-19" Олег Венглинский рассказал о том, следит ли он на карантине за чемпионатом Беларуси.
"Все обсуждают чемпионат Беларуси, сразу скажу, что я его не смотрю, поскольку он не вызывает у меня большого интереса.
Видел только очередное удаление Хачериди, которое вызвало у меня улыбку. Это еще раз подтверждает, что невозможно изменить человека, если он сам этого не хочет, так что я не удивлен. И еще иногда могу поинтересоваться результатами матчей", - сказал Венглинский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...