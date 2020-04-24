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Ярославский: Я не заметил, как превратился в часть футбола. Сидел и крестил футболистов

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(2 голосов)

Были времена

Ярославский: Я не заметил, как превратился в часть футбола. Сидел и крестил футболистов
Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, как ему удавалось переживать болезненные поражения своего детища.

"Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста". Мы построили стадион, пошла игра.

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Со временем я не заметил как, превратился в часть футбола. Я сидел и крестил футболистов. Я не мог дождаться начала матча, только поединок стартовал, забили гол, я мечтал о финальном свистке. Не знаю, может еще год-два - попал бы в сумасшедший дом. Но еще никто не попал, думаю, и я бы там не оказался.

Это одни из самых счастливых лет моей жизни" - рассказал Александр Ярославский "Залишайся з Футболом".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
24.04.2020 в 23:59
Сейчас дружненько помолиться на Ярославского!!! Святой из святых !!!!
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Просто Квашин (Харьков)
24.04.2020 в 23:14
Страшно не это... Страшно, когда менты ( а бывших ментов не бывает (Ярославский)) -- резко прогнулись под криминал (Кернеса "Гепу",который при "зэке" гнобил и унижал Ярославского)...
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