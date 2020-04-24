Ярославский: Я не заметил, как превратился в часть футбола. Сидел и крестил футболистов

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, как ему удавалось переживать болезненные поражения своего детища.

"Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста". Мы построили стадион, пошла игра.

Со временем я не заметил как, превратился в часть футбола. Я сидел и крестил футболистов. Я не мог дождаться начала матча, только поединок стартовал, забили гол, я мечтал о финальном свистке. Не знаю, может еще год-два - попал бы в сумасшедший дом. Но еще никто не попал, думаю, и я бы там не оказался.

Это одни из самых счастливых лет моей жизни" - рассказал Александр Ярославский "Залишайся з Футболом".