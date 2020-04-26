Сергей Нагорняк: Думаю, в конце мая или в начале июня УПЛ возобновится

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями о карантине, который вызвала пандемия коронавируса.

1. Чем вы заняты в условиях карантина, какие его нормы выполняете?

— Чувствую себя нормально, откровенно говоря, я уже это проходил в Китае в 2003 году. У меня уже есть опыт. Разумеется, не хватает футбола, хочется быть постоянно в движении, смотреть игры. К сожалению, этого не хватает. Смотрю чемпионат Беларуси. Надеюсь, что с 11 мая все будет немного по-другому.

2. Вы вспомнили о Китае. Если сравнить ту ситуацию и нынешнюю, как считаете, когда было опаснее?

— Думаю, одинаково. Тогда, помню, закрыли страну. Нас просили, чтобы мы две недели не выезжали в город, все что было нужно, нам привозили. Мы просидели максимум две недели на карантине в квартирах, некоторые футболисты жили в отелях. Потом мы уже понемногу начали выезжать в город. Людей можно было увидеть только в продуктовых супермаркетах.

3. В магазин ходите в маске?

— Да, на улице тоже одеваю маску. Но скажу вам так: тогда в Китае, когда был карантин, наша команда тренировалась постоянно. Не вспомню, выезжали ли мы в город в масках или без. Сейчас же все люди перестраховываются и одевают маски, это понятно.

4. Оцените своё настроение/бодрость духа в карантине по шкале "пессимизм — оптимизм": "-10" — крайняя степень пессимизма, "+10" — крайняя степень оптимизма.

— Настроение нормальное, на 6-7 баллов. Не хватает, как я уже сказал, футбольного драйва. Не хватает встреч, поехать куда-то посмотреть игру. Сейчас образовался некий вакуум. Смотрю старые матчи, читаю много разной литературы.

5. Ваш прогноз: когда произойдет первое возобновление после паузы любого из футбольных турниров в Европе?

— Мы видим, что в Европе ситуация разная: Нидерланды, например, решили завершить чемпионат досрочно. Но у них нет таких огромных сумм спонсорских контрактов. Хотя некоторые команды таким решением недовольны, поскольку они недополучат деньги. У ведущих чемпионатов очень большие суммы соглашений: телевизионных, спонсорских. Они выступают за то, чтобы доиграть сезон.

Что касается еврокубков, думаю, начиная с четвертьфинального раунда, стоит проводить по одной игре, а не по две. Думаю, так и будет, поскольку сложились форс-мажорные обстоятельства.

6. Ваш прогноз: когда возобновится чемпионат Украины?

— Думаю, в конце мая или начале июня. Мы видим, что тренеры команды держат все под контролем — игроки тренируются, пусть и индивидуально. Футболисты поддерживают физическое состояние, да, нет игрового тонуса, но такие обстоятельства. Полагаю, у команд будет две-три недели на подготовку до возобновление первенства.

7. Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить состояния после 1-го этапа, доигрывать, или свой вариант.

— Считаю, что чемпионат нужно доиграть без зрителей. Будут трансляции по тв, болельщики смогут всё увидеть. Хочется, чтобы все решилось в борьбе на футбольном поле. Поэтому, повторюсь, мое мнение: первенство должно быть доиграно без зрителей, чтобы все было по спортивному принципу.