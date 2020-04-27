Проблемы Руха, интрига от Федецкого, лидер Беларуси. Главные новости за 26 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 апреля

По данным As, мадридский клуб не будет выкупать контракт Альфонса Ареоля, поскольку в условиях кризиса нужно экономить. Не будет "Реал" также и продлевать аренду - сам голкипер хочет получить больше игровой практики, чтобы побороться за место в сборной Франции. Поэтому вторым номером "Реала" с большой вероятностью станет Андрей Лунин, пишет авторитетное издание. Также из аренды вернутся Мартин Эдегор и Ашраф Хакими.

Речь о Василии, а не Артеме. По словам флангового защитника, к нему обратился Эрик Абидаль и предложил ему перейти в аренду. При условии, что Альба и Фирпо здоровые, Кравцу пришлось бы играть в "Барселоне Б". Василий на предложение ответил, что не готов идти в аренду. Если бы клуб предлагал выкупить его контракт, тогда он, конечно, согласился бы. А так Кравец выбрал практику в куда более скромном клубе.

Бывший защитник "Шахтера", "Карпат", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий заявил, что еще не завершил футбольную карьеру. В воскресенье ему исполнилось 35 лет, однако уже почти год он без клуба. По словам Артема, он поддерживает себя в форме, к нему действительно обращались Кополовец и Кобин с перволигового "Миная", однако он будет решать после того, как футбол выйдет из карантина.

Издание Bleacher Report составило список из бразильских футболистов, которые в ближайшее время попадут в сильные европейские чемпионаты. В нем нашлось место для двух представителей "Шахтера". Речь о Додо и Тете. Первым интересовалась "Бавария", однако ценник в 30 млн отбил аппетит. На второго претендуют "Рома", "Милан", недавно появлялась информация о "Ньюкасле" и "Лестере". За Тете "Шахтер" хочет выручить 70 млн.

Прокурор Львовской области Ирина Диденко инициировала изучение законности приобретения права собственности и использования территории вокруг Винникивского озера, вырубки Винникивского леса и законности строительства спортивного комплекса, что, по словам Григория Козловского, должен был стать футбольной академией ФК "Рух". В частности, как сообщает депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, поднимается вопрос о самовольном занятии этих земель, ограждение территории государственного лесного фонда, вырубке леса и строительных работах.

В первом тайме хозяева забили дважды "Белшине", однако перед перерывом бывший форвард "Карпат" Леонид Ковель сократил отставание, а во втором тайме команда из Бобруйска сравняла счет. Впрочем, "Слуцк" смог вырвать победу - на 88-й минуте нигериец Умар с паса украинца Чеботаева установил окончательный счет 3:2. Таким образом "Слуцк" закрепился на первом месте в чемпионате Беларуси. Второй стала "Ислочь", победив "Витебск" 2:0. Третье - "Торпедо", что сыграло вничью 0:0 с "Рухом" из Бреста.

О трансферных слухах

"Манчестер Сити" и "Барселона" претендуют на защитника "Бенфики" Рубена Диаша. Фаворитом считаются горожане, у которых больше свободных денег. "Бавария", по данным СМИ, договорилась с лидером обороны "Лейпцига" Дайо Упамекано, игрок ведет переговоры с клубом о снижении своей стоимости. "Боруссия" хочет переманить 18-летнего вингера "Арсенала" Букайо Сака, который до сих пор не подписал новый контракт с лондонским клубом, при этом является лучшим ассистентом канониров в сезоне.