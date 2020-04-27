  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шанс Лунина, переговоры Кравца с Барсой и камбэк Федецкого. Главные новости за 26 апреля. Аудио
В тренде

Шанс Лунина, переговоры Кравца с Барсой и камбэк Федецкого. Главные новости за 26 апреля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Информируем о происходящем в мире футбола

Шанс Лунина, переговоры Кравца с Барсой и камбэк Федецкого. Главные новости за 26 апреля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПроблемы Руха, интрига от Федецкого, лидер Беларуси. Главные новости за 26 апреля

"Реал" не будет выкупать контракт Альфонсо Ареоля и может предоставить шанс Андрею Лунину стать вторым вратарем команды, а Василий Кравец подтвердил, что вел переговоры с "Барселоной", но это не все новости футбола. Экс-защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий еще не повесил бутсы на гвоздь и может вернуться, а у "Руха" проблемы со строительством академии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...