Шанс Лунина, переговоры Кравца с Барсой и камбэк Федецкого. Главные новости за 26 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
"Реал" не будет выкупать контракт Альфонсо Ареоля и может предоставить шанс Андрею Лунину стать вторым вратарем команды, а Василий Кравец подтвердил, что вел переговоры с "Барселоной", но это не все новости футбола. Экс-защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий еще не повесил бутсы на гвоздь и может вернуться, а у "Руха" проблемы со строительством академии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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