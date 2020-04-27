Шанс Лунина, переговоры Кравца с Барсой и камбэк Федецкого. Главные новости за 26 апреля. Аудио

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"Реал" не будет выкупать контракт Альфонсо Ареоля и может предоставить шанс Андрею Лунину стать вторым вратарем команды, а Василий Кравец подтвердил, что вел переговоры с "Барселоной", но это не все новости футбола. Экс-защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий еще не повесил бутсы на гвоздь и может вернуться, а у "Руха" проблемы со строительством академии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.