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Рабочая группа при УАФ проанализирует ситуацию в клубах и назовет сроки возврата к футболу

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Это будет предложение для исполкома УАФ

Рабочая группа при УАФ проанализирует ситуацию в клубах и назовет сроки возврата к футболу
Новина українською

При УАФ создана рабочая группа из представителей ПФЛ, УПЛ и Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины".

Как сообщил спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз, она проанализирует текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовит свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футбола на спортивные арены.

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Господин Мороз отметил, что Исполком УЕФА накануне рекомендовал национальным ассоциациям приложить все усилия, чтобы доиграть чемпионаты и кубковые турниры, приостановлены из-за наступления коронавируса.

Это решение с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных Первой и Второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу.

Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона.

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В статье: ПФЛ Андрей Павелко УПЛ УАФ Евгений Мороз карантин
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Источник:
УАФ

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