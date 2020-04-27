Рабочая группа при УАФ проанализирует ситуацию в клубах и назовет сроки возврата к футболу
Это будет предложение для исполкома УАФ
При УАФ создана рабочая группа из представителей ПФЛ, УПЛ и Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины".
Как сообщил спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз, она проанализирует текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовит свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футбола на спортивные арены.
Господин Мороз отметил, что Исполком УЕФА накануне рекомендовал национальным ассоциациям приложить все усилия, чтобы доиграть чемпионаты и кубковые турниры, приостановлены из-за наступления коронавируса.
Это решение с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных Первой и Второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу.
Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона.