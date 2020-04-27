Рабочая группа при УАФ проанализирует ситуацию в клубах и назовет сроки возврата к футболу

При УАФ создана рабочая группа из представителей ПФЛ, УПЛ и Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины".

Как сообщил спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз, она проанализирует текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовит свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футбола на спортивные арены.

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Господин Мороз отметил, что Исполком УЕФА накануне рекомендовал национальным ассоциациям приложить все усилия, чтобы доиграть чемпионаты и кубковые турниры, приостановлены из-за наступления коронавируса.