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Павелко: Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны

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Будет ли продолжен сезон в Украине пока что неясно

Павелко: Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны
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Президент УАФ Андрей Павелко по итогам видеоконференции УЕФА рассказал, при каких условиях футбол вернется на стадионы.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

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Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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