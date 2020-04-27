Павелко: Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны

Президент УАФ Андрей Павелко по итогам видеоконференции УЕФА рассказал, при каких условиях футбол вернется на стадионы.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

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Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", - сказал Павелко.