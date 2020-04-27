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Борьба с последствиями коронавируса: УАФ получит от УЕФА 4,3 млн евро

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УЕФА выделит национальным федерациям 236,5 миллиона евро

Борьба с последствиями коронавируса: УАФ получит от УЕФА 4,3 млн евро
Новина українською

УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах.

Согласно программе HatTrick, УЕФА обычно выделяет средства местным федерациям на покрытие операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола, однако в этот раз Союз решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния эпидемии коронавируса на футбол на всех уровнях.

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Таким образом, каждая национальная Ассоциация, и украинская в том числе, получит по 4,3 млн евро.

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В статье: УЕФА УАФ коронавирус
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