Борьба с последствиями коронавируса: УАФ получит от УЕФА 4,3 млн евро
УЕФА выделит национальным федерациям 236,5 миллиона евро
УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах.
Согласно программе HatTrick, УЕФА обычно выделяет средства местным федерациям на покрытие операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола, однако в этот раз Союз решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния эпидемии коронавируса на футбол на всех уровнях.
Таким образом, каждая национальная Ассоциация, и украинская в том числе, получит по 4,3 млн евро.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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