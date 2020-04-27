Шаблий: Говорил с Луческу - он хочет работать, он вообще не может без работы

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий в прямом эфире в Инстаграме российского журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о планах 74-летнего экс-тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Луческу? Я говорил с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать, он вообще не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Он мне вопросы относительно всех задал. По всем игрокам "Шахтера": Коваленко, Малышеву… Он помнит всех! Про всех спросил, кто чем живет, что как.

У него были предложения — "Сантос", "Фенербахче", "Бешикташ". Думаю, что летом он будет работать в хорошем клубе", — рассказал Шаблий.

Напомним, что последней командой, которую возглавлял Луческу, была сборная Турции, которую специалист покинул в 2019 году.