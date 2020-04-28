Помощь УЕФА, новшество ФИФА и планы УПЛ о возобновлении. Главные новости за 27 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 апреля

В борьбе с COVID-19 УЕФА выделил 236,5 миллиона евро

Украина получит 4,3 млн евро в рамках транша УЕФА для 55 национальных ассоциаций в ее составе. Сумма пойдет на помощь в борьбе с последствиями коронавируса, в спорте в первую очередь. Согласно программе HatTrick, УЕФА обычно выделяет средства местным федерациям на покрытие операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола, в этот раз средства предназначены для борьбы с пандемией.

ФИФА может разрешить проводить пять замен в матче

Планируются временные изменения, на время после карантина, хотя их еще должен утвердить IFAB. Международный совет футбольных федераций (IFAB) отвечает за изменения правил футбола. Затем вопрос внедрения нового футбольного правила будет решать каждая национальная лига индивидуально.

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Черноморец планирует расторгнуть контракт с главным тренером

Одесский клуб намерен прекратить сотрудничество с Остапом Маркевичем, скорее всего, из-за проблем с финансированием. Напомним, что тренер возглавил "моряков" в октябре 2019 года, а до этого работал в перволиговском "Агробизнесе". Также ранее сообщалось о том, что в "Черноморце" с февраля есть проблемы с выплатой зарплат.

Планы УПЛ о возобновлении соревнований в начале июня

Разработан проект календаря продолжения чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как Лига планирует доигрывать нынешний сезон и плане возобновить УПЛ в начале июня. При этом на доигровку понадобится порядка семи недель.

Слухи о проблемах в Барселоне совсем не безосновательны

Руководство каталонской команды столкнулось со сложностями, при попытке подписать форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Чёрно-синие хотят получить за аргентинца не менее 111 млн евро. Сине-гранатовые на этот момент не готовы заплатить миланскому клубу такую сумму и хотят снизить цену, включив в сделку своих игроков.

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Аргентинский чемпионат будет досрочно завершен из-за коронавирус

Скорее всего, все соревнования в Аргентине будут закончены 28 апреля, и об этом будет объявлено официально. Есть договоренность о таком решении. Сообщается, что возвращение на поле возможно только когда органы здравоохранения дадут зеленый свет.

Министр итальянского спорта не уверен, что Серия А может возобновиться

Чиновник правительства Италии Винченцо Спадафора предупреждает фанатов: - Нет никакой уверенности, что сезон Серии А возобновится даже после начала групповых тренировок 18 мая. "Сейчас мы действительно не склонны к досрочному завершению сезона в Серии А, но нужно заслужить эту возможность правильным отношением", - предупреждает Спадафора.