Проблемы в Барсе, отставка Маркевича и про COVID-19. Главные новости за 27 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

УЕФА выделяет миллионы евро помощи национальным ассоциациям на борьбу с вирусом, информация о судьбе чемпионатов Аргентины, Италии и Украины, но это не все новости футбола. ФИФА может внедрить по 5 замен в матче, "Черноморец" – расстаться с Остапом Маркевичем, а "Барселона" – так и не подписать форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.