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Проблемы в Барсе, отставка Маркевича и про COVID-19. Главные новости за 27 апреля. Аудио

Общие новости
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Информируем о происходящем в мире футбола

Проблемы в Барсе, отставка Маркевича и про COVID-19. Главные новости за 27 апреля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПомощь УЕФА, новшество ФИФА и планы УПЛ о возобновлении. Главные новости за 27 апреля

УЕФА выделяет миллионы евро помощи национальным ассоциациям на борьбу с вирусом, информация о судьбе чемпионатов Аргентины, Италии и Украины, но это не все новости футбола. ФИФА может внедрить по 5 замен в матче, "Черноморец" – расстаться с Остапом Маркевичем, а "Барселона" – так и не подписать форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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