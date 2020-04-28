Завод по производству искусственных полей переезжает с Киевщины в Донецкую область - источник

Завод по производству искусственных полей УАФ из села Гора под Киевом перебирается в Донецкую область.

О переезде сообщил журналист Константин Андриюк.

Знаменитый, успешный и перспективный завод по изготовлению искусственных полей от УАФ физически переезжает. Большую половину оборудование уже вывезли. В город ...Краматорск!

По предположению того же Андриюка, причиной переезда является дорогая аренда и то, что завод давно не работает. Высказался журналист и по поводу того, что местом переезда стал именно Краматорск.

Пожалуй, главный человек Краматорска и "прораб Донбасса" - Максим Ефимов. Поэтому логично предположить: завод переедет, чтобы не платить аренду вообще. Или платить какую-то символическую сумму. Для своих близких.

Руководство, по информации Константина, уже поставило ультиматум работникам завода.

Или вы переезжаете жить и работать в Краматорск до 25 мая, или - на выход!

Таким образом можно только позавидовать представителям временной следственной комиссии Верховной Рады. В феврале они стали едва ли не последними свидетелями жизни этого завода под Киевом.