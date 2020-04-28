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Завод по производству искусственных полей переезжает с Киевщины в Донецкую область - источник

Общие новости
(1 голосов)

А работники получили ультиматум

Завод по производству искусственных полей переезжает с Киевщины в Донецкую область - источник
Новина українською

Завод по производству искусственных полей УАФ из села Гора под Киевом перебирается в Донецкую область.

О переезде сообщил журналист Константин Андриюк.

Знаменитый, успешный и перспективный завод по изготовлению искусственных полей от УАФ физически переезжает. Большую половину оборудование уже вывезли. В город ...Краматорск!

По предположению того же Андриюка, причиной переезда является дорогая аренда и то, что завод давно не работает. Высказался журналист и по поводу того, что местом переезда стал именно Краматорск.

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Пожалуй, главный человек Краматорска и "прораб Донбасса" - Максим Ефимов. Поэтому логично предположить: завод переедет, чтобы не платить аренду вообще. Или платить какую-то символическую сумму. Для своих близких.

Руководство, по информации Константина, уже поставило ультиматум работникам завода.

Или вы переезжаете жить и работать в Краматорск до 25 мая, или - на выход!

Таким образом можно только позавидовать представителям временной следственной комиссии Верховной Рады. В феврале они стали едва ли не последними свидетелями жизни этого завода под Киевом.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
28.04.2020 в 10:27
наперсточком прикрили і кмітливим рухом пересунули вбік. всьо як завжди в кротофермі.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2020 в 10:04
І тут донецькі бандити.
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ivst (kharkov)
28.04.2020 в 09:10
я как-то теряюсь в догадках, как в одном и том же контексте уживаются "Знаменитый, успешный и перспективный завод " и " причиной переезда является ...то, что завод давно не работает."
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zharikss (Секешфехервар)
28.04.2020 в 10:21
Я так здогадуюсь що бабло з бюджету по програмі дитячих полів перекрили і все, заводик в мінуси поліз....
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