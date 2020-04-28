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Директор Арены Львов заявил о наличии миллионных долгов стадиона

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За коммунальные услуги

Директор Арены Львов заявил о наличии миллионных долгов стадиона
Новина українською

Директор стадиона "Арена Львов" Юрий Майборода сообщил в программе #залишайсязФутболом о наличии долгов за электроэнергию и теплоснабжение.

Причиной является карантин и отсутствие возможностей заработка футбольной арены.

Нет матчей - нечем оплачивать за электроснабжение, теплоснабжение. Даже когда на стадионе ничего не происходит - все равно есть расходы, связанные прежде всего с электроснабжением. Поэтому хочу поблагодарить облэнерго за понимание, потому что долги уже миллионами измеряются. Они пока ждут.

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То же касается и тепла, долгов прошлогодних. Здесь возникает общая проблемная ситуация с функционированием этого сооружения. Все проблемы в принципе решить можно, но не в этой ситуации с карантином.

Напомним, что "Арена Львов" является резервным стадионом ФК "Львов" и "Карпат". Также в случае выхода "Руха" в УПЛ клуб рассматривает стадион на юге города в качестве приоритетного.

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В статье: Арена Львов долги карантин Юрий Майборода
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
28.04.2020 в 11:54
А кому сейчас легко? Станно было бы если б он заявил о возрастании доходов во время карантина
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