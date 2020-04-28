Севидов дисквалифицирован на 5 лет. КДК УАФ объявил новое решение в деле ПФК Сумы

12 марта 2020 Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела "О заявлении Комитета этики и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы".

По результатам рассмотрения ФК "Сумы" лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Также данным решением Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно.

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 5 (пять) лет и на 5 (пять) лет условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.

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Сергей Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года и на 2 (два) года условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года.

Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год.

Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 6 (шесть) месяцев (которые он фактически отбыл) и на 6 (шесть) месяцев условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год условно с установлением им испытательного срока 2 (два) года.

В соответствии со ст 78, 80, 83 Дисциплинарным правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.