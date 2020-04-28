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Севидов дисквалифицирован на 5 лет. КДК УАФ объявил новое решение в деле ПФК Сумы

Общие новости
(3 голосов)

Дополнительное рассмотрение дела

Севидов дисквалифицирован на 5 лет. КДК УАФ объявил новое решение в деле ПФК Сумы
Новина українською

12 марта 2020 Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела "О заявлении Комитета этики и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы".

По результатам рассмотрения ФК "Сумы" лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Также данным решением Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно.

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 5 (пять) лет и на 5 (пять) лет условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.

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Сергей Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года и на 2 (два) года условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года.

Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год.

Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 6 (шесть) месяцев (которые он фактически отбыл) и на 6 (шесть) месяцев условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год условно с установлением им испытательного срока 2 (два) года.

В соответствии со ст 78, 80, 83 Дисциплинарным правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

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В статье: Александр Севидов ПФК Сумы Тарас Дурай Егор Луговой Владислав Шарай КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
28.04.2020 в 14:45
ХАХА. Так вчера ж ещё говорил что признан невиновным. Пиз*абол
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 14:03
Рафик ни в чём не виноват)))
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