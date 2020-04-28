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"Баг" закона Павелко. Обвинение Нацполиции разбилось об "неофициальные" Кубок, Первую и Вторую лиги

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Полиция хочет изменить статью обвинения

"Баг" закона Павелко. Обвинение Нацполиции разбилось об "неофициальные" Кубок, Первую и Вторую лиги
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что большое дело о договорных матчах, которое вела Нацполиция, фактически развалено из-за ошибки в "законе Павелко", по которому шло следствие.

Почти два года назад Нацполиция объявила первые результаты расследования по делу договорных матчей: 57 поединков тогда были под подозрением, 35 ​​клубов и 328 человек проходили под следствием. Всего было проведено 40 обысков.

Ошибка, по словам Болотникова, закралась в названии закона, инициированного президентом УАФ Андреем Павелко, который тогда был народным депутатом:

"О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты ОФИЦИАЛЬНЫХ спортивных соревнований".

Что именно официальные соревнования, а что - нет, определяет Министерство спорта. Адвокаты подозреваемых подали запрос в Министерство о том, что считается официальным матчем, а что - нет.

Оказалось, что официальными соревнованиями является только УПЛ. Первая и Вторая лиги, Кубок - все это неофициально, потому что они не отправляют документы в Министерство спорта.

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А поскольку, по словам Болотникова, большинство договорняков были в Первой и Второй лигах и в Кубке на ранних этапах, то все эти случаи не могут рассматриваться в суде именно по этой статье Уголовного кодекса.

Полиция пока хочет изменить статью обвинения, чтобы при этом сохранить материалы следствия. Но для этого, насколько знаю, нужно решение Апелляционного суда и политическая воля. А ее ни от кого нет.

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В статье: Первая лига Вторая лига Андрей Павелко договорные матчи полиция
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
28.04.2020 в 15:19
Аха...ха....Якщо чесно то ніскільки не дивно що так сталось....В нас завжди так, там де великі гроші...там закони не діють..
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