"Баг" закона Павелко. Обвинение Нацполиции разбилось об "неофициальные" Кубок, Первую и Вторую лиги
Полиция хочет изменить статью обвинения
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что большое дело о договорных матчах, которое вела Нацполиция, фактически развалено из-за ошибки в "законе Павелко", по которому шло следствие.
Почти два года назад Нацполиция объявила первые результаты расследования по делу договорных матчей: 57 поединков тогда были под подозрением, 35 клубов и 328 человек проходили под следствием. Всего было проведено 40 обысков.
Ошибка, по словам Болотникова, закралась в названии закона, инициированного президентом УАФ Андреем Павелко, который тогда был народным депутатом:
"О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты ОФИЦИАЛЬНЫХ спортивных соревнований".
Что именно официальные соревнования, а что - нет, определяет Министерство спорта. Адвокаты подозреваемых подали запрос в Министерство о том, что считается официальным матчем, а что - нет.
Оказалось, что официальными соревнованиями является только УПЛ. Первая и Вторая лиги, Кубок - все это неофициально, потому что они не отправляют документы в Министерство спорта.
А поскольку, по словам Болотникова, большинство договорняков были в Первой и Второй лигах и в Кубке на ранних этапах, то все эти случаи не могут рассматриваться в суде именно по этой статье Уголовного кодекса.
Полиция пока хочет изменить статью обвинения, чтобы при этом сохранить материалы следствия. Но для этого, насколько знаю, нужно решение Апелляционного суда и политическая воля. А ее ни от кого нет.