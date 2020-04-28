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Мутки Суркиса, трансфер Малиновского, договорняки и Лобановский. ТаТоТаке №143

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Новый интерес к Малиновскиму и развал дела договорняков

Мутки Суркиса, трансфер Малиновского, договорняки и Лобановский. ТаТоТаке №143
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Куча инсайдов, объяснений и обсуждений горячих новостей о "Динамо" и "Шахтер" - в свежем выпуске ТаТоТаке.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Валерий Лобановский Приватбанк ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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