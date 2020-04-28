Мутки Суркиса, трансфер Малиновского, договорняки и Лобановский. ТаТоТаке №143
Новый интерес к Малиновскиму и развал дела договорняков
Куча инсайдов, объяснений и обсуждений горячих новостей о "Динамо" и "Шахтер" - в свежем выпуске ТаТоТаке.
- Малиновского хочет клуб АПЛ, но "Аталанта" не отпускает
- Дело по договорняках развалено
- Бердыев подходит "Динамо"?
- Роль Суркисов в скандальном деле "Приватбанка"
- Предложение для наших хейтерлов
- Андриевского надо вернуть в "Зарю"
- "Шахтер" не собирается покупать аргентинцев, о которых пишут СМИ
- Академия "Руха" - это не совсем академия
- Почему Лобановский не попал в наш топ тренеров
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Новости по теме
- 14:20 Украинские Этот трансфер Малиновского в клуб АПЛ мог установить рекорд в футболе
- 14:57 Украинские "Баг" закона Павелко. Обвинение Нацполиции разбилось об "неофициальные" Кубок, Первую и Вторую лиги
- 13:58 Украинские Севидов дисквалифицирован на 5 лет. КДК УАФ объявил новое решение в деле ПФК Сумы
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...