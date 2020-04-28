Севидов: Комфортная уверенность – это не определение для наказания. Буду подавать апелляцию

Украинский специалист Александр Севидов прокомментировал решение КДК, по которому его отстранили от футбола на 5 лет из-за договорных матчей в период работы в "Сумах".

- Как прокомментируете новое решение КДК и ваше наказание согласно ему?

– А вы видели предыдущее решение КДК? Найдите и прочитайте, есть там Севидов или нет. Тогда и буду комментировать.

- Хотите сказать, что после повторного рассмотрения дела решение по вам изменили безосновательно?

– Дело решили пересмотреть из-за апелляции. Но апелляции чьей? Вспомните, было первое решение, и на него некоторые футболисты и тренеры, которые не были с ним согласны, подали апелляцию.

Я не подавал, меня не вызывали в апелляционный комитет, меня там не было. Но потом вдруг снова решение и снова Севидов появляется. Как же так? Мы ж хотели Севидова обвинить? Надо возвращать.

Понимаете всю несуразность? Вы прочитайте первое решение КДК, где дисквалифицировали и уничтожили "Сумы". И теперь второй раз уничтожили клуб "Сумы". То есть, два раза убрали "Сумы". Тут доходит до смешного.

А если то решение не вступило в силу, то у меня вопрос – где клуб "Сумы" и как с ним поступить сейчас? Значит, он должен был играть в первой лиге? Его незаконно расформировали?

Давайте я буду не за Севидова говорить, хотя моей судьбой очень обеспокоены в стране, судя по комментариям. Везде пишут Севидов и "Сумы", больше нет ничего интересного в медиапространстве.

Поднимите архивы и посмотрите первое решение по "Сумам", есть ли там Севидов и подавал ли он апелляцию. Если я не подал апелляцию, решение вступает в силу. Какое-нибудь решение вступило в силу или нет?

Есть 49-я статья дисциплинарных правил, по которой привлекать третьих лиц к делу нельзя после решения КДК. А Севидова и Золотницкого привлекли. КДК что захочет, то и примет. Я ж уже Андрею дал понять, что те, у кого власть, это боги.

Ну какая причина, что решение изменили? Проведите анализ. Я уважаю журналистов. Проведите непредвзятое расследование. Но не так, что все шишки на Севидова и коррупция в футболе Украины связана только с Севидовым. Это уже даже не смешно.

- Какие теперь ваши следующие действия?

– Подавать апелляцию на решение КДК. Но сначала достать мотивационную часть. Все делается по закону. Вы обратили внимание, когда вышло решение КДК?

- 12 марта.

– А сегодня какое?

- 28 апреля.

– Полтора месяца. Где полтора месяца это решение было? Почему оно вышло после моего интервью? Его вчера напечатали, а сегодня уже появилось решение. Не верю, что совпадение. Это все выглядит немножко странно и, как по мне, сильно предвзято.

Все буду делать по закону, как и делал всегда. Есть решение КДК, будет мотивационная часть. Будем смотреть, за что. Буду рассылать медиа все материалы КДК.

Пусть люди видят, за что наказывают человека. Есть мотивация или комфортная уверенность? Комфортная уверенность – это не определение для наказания.