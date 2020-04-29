Завершение Лиги 1, наказание Севидову, риск Черноморца. Главные новости за 28 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 28 апреля

Правительство Франции объявило, что к сентябрю в стране запрещены массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей. Таким образом, французская Лига 1, несмотря на рекомендации УЕФА, будет завершена на отметке в 28 сыгранных туров. Ранее аналогично поступили в Нидерландах. Если будет учтен спортивный принцип, то в Лигу Чемпионов на следующий сезон попадут ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы - "Лилль", "Лион" и "Монпелье". Впрочем, Лига может по-своему раздать еврокубковые места. Между тем в ПСЖ заявили, что если во Франции играть нельзя, клуб готов играть домашние матчи Лиги Чемпионов за рубежом. Напомним, что парижане вышли в четвертьфинал турнира, победив "Боруссию".

В Англии и других странах до 25 мая должны разработать план выхода клубов из карантина. 27-го мая УЕФА вновь проведет видеоконференцию, чтобы определить, удастся ли уложиться в сроки. В Италии определили крайнюю дату, когда должен восстановиться чемпионат - это 14 июня. С 18-го мая клубы Серии А должны приступить к тренировкам. В Испании разрешили тренировки с четвертого мая, а чемпионат должен восстановиться в начале лета. А вот Чехия с 25 мая вообще планирует играть, правда, на ситуацию еще может повлиять власть. По ту сторону Атлантического океана о досрочном завершении сезона объявила Аргентина.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ опубликовал решение по делу ФК "Сумы" об организации договорных матчей. Клубу запрещено участвовать в профессиональных соревнованиях, игроки Егор Луговой и Олег Давыдов, а также функционер Ростислав Козарь отстранены от футбола пожизненно. Экс-тренеру Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет. Игроки Тарас Дурай и Сергей Гаращенков дисквалифицированы на три года, еще ряд игроков и функционеров получили меньшие сроки.

По информации журналиста Константина Андриюка, завод по производству искусственных полей, построенный Украинской ассоциацией футбола, переезжает из-под Киева из-за экономических факторов. Сейчас завод не работает, при этом обязан платить высокую арендную плату. Новым местом базирования стал Краматорск Донецкой области. Андриюк добавляет, что персонал заставляют переезжать вместе с заводом, в противном случае работникам грозит увольнение.

Одно из одесских изданий сообщает о вероятности, что "Черноморец" из-за финансовых трудностей откажется продолжать сезон, если он восстановится летом. По этой же причине команду покинул главный тренер Остап Маркевич. Собственно, Odessa.online подчеркивает, что сейчас возникает вопрос о самом существовании "Черноморца".

Кроме "Вест Хэма" Русланом интересуется еще один клуб Английской Премьер-лиги. По информации журналиста Михаила Спиваковского, потенциальный покупатель даже делал предложение "Аталанте" по хавбеку и если бы трансфер состоялся, то мог бы стать новым рекордом для Украины (самый дорогой переход украинского игрока - Шевченко в "Челси" за 43 млн евро). Впрочем, "Аталанта" от щедрого предложения отказалась.