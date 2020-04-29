Финиш Лиги 1, приговор Сумам и интерес к Малиновскому. Главные новости за 28 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Лига 1, несмотря на рекомендации УЕФА, будет завершена на отметке в 28 сыгранных туров, а контрольно-дисциплинарный комитет УАФ опубликовал решение по делу ФК "Сумы", но это не все новости футбола. Отказ "Черноморца" продолжать сезон из-за финансовых трудностей и интерес клуба АПЛ (не "Вест Хэма") к Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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