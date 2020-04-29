Новые показания. В КДК сообщили о причине 5-летнего наказания для Севидова

Игорь Грищенко, секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, прокомментировал решение-приговор для тренера Александра Севидова - 5 лет без футбола в рамках дела ФК "Сумы". Хотя после первого рассмотрения дела его признали невиновным.

Игорь Грищенко напомнил, что накануне апелляционный комитет установил при первом рассмотрении некоторые нарушения со стороны КДК. В частности, процессуальные.

Поэтому теперь были исправлены эти недостатки, а также были повторно изучены и проанализированы все материалы, заслушаны показания фигурантов дела и свидетелей. Это все привело к тому, что санкции в отношении некоторых лиц были пересмотрены. В том числе по Александру Севидову.

Секретарь КДК добавил, что есть основания применять санкции по данному делу к Севидова.

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Но делиться деталями будет некорректно, пока не опубликован еще полный текст решения и фигуранты не воспользовались правом на апелляционное обжалование.

КДК УАФ, по словам секретаря комитета, дал возможность высказался каждому человеку, проходившему по делу ФК "Сумы".