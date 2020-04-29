Новые показания. В КДК сообщили о причине 5-летнего наказания для Севидова
В отличие от предыдущего - на этот раз свидетельствовали все
Игорь Грищенко, секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, прокомментировал решение-приговор для тренера Александра Севидова - 5 лет без футбола в рамках дела ФК "Сумы". Хотя после первого рассмотрения дела его признали невиновным.
Игорь Грищенко напомнил, что накануне апелляционный комитет установил при первом рассмотрении некоторые нарушения со стороны КДК. В частности, процессуальные.
Поэтому теперь были исправлены эти недостатки, а также были повторно изучены и проанализированы все материалы, заслушаны показания фигурантов дела и свидетелей.
Это все привело к тому, что санкции в отношении некоторых лиц были пересмотрены. В том числе по Александру Севидову.
Секретарь КДК добавил, что есть основания применять санкции по данному делу к Севидова.
Но делиться деталями будет некорректно, пока не опубликован еще полный текст решения и фигуранты не воспользовались правом на апелляционное обжалование.
КДК УАФ, по словам секретаря комитета, дал возможность высказался каждому человеку, проходившему по делу ФК "Сумы".
Была возможность явиться на заседание лично или через представителя, телефоном. Были обеспечены права всех участников процесса. Поскольку именно при первом рассмотрении некоторые из футболистов жаловались, что у них не было такой возможности. На этот раз всех выслушали, был проведен ряд заседаний.