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Протасов: Планируем начать тренировки 10-20 мая, чемпионат - 5-6 июня

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Если Кабмин даст добро

Протасов: Планируем начать тренировки 10-20 мая, чемпионат - 5-6 июня
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов рассказал, когда клубы могут возобновить тренировки и сезон в целом.

"Если говорить простыми словами, все зависит от решения руководства страны — Кабинета министров и министерства здравоохранения, которые утверждают план выхода из карантина. По тем месседжам, которые мы получаем сейчас, думаю, команды смогут в период с 10 по 20 мая начать тренировочный процесс.

Возобновление матчей? Мы будем обсуждать с клубами даты 5-6 июня. Команды и футболисты хотят играть. Как минимум две недели у них будет на подготовку.

Посмотрим, сейчас гонки в этом вопросе нет. У нас есть свои представления, как доигрывать сезон. Основная цель прежняя — завершить чемпионат и Кубок в полном объеме с соблюдением спортивного принципа

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Дедлайн от УЕФА? Все, что от нас требуется, мы выполним. Повторюсь, УЕФА — это УЕФА, а Кабмин — это Кабмин. У каждой страны свои внутренние правила. На первом месте будет здоровье украинских граждан, никто не будет принимать поспешных решений", — добавил Протасов.

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В статье: Олег Протасов УАФ коронавирус
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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
29.04.2020 в 17:44
Протасов: Планируем начать тренировки 10-20 июня, чемпионат - 5-6 июня - ребята исправьте дату начало тренировок...
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