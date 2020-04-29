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Кадимян: Чемпионат Беларуси плюс-минус похож на чемпионаты Украины и Армении

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Чемпионат Беларуси сейчас вообще один из самых сильных в мире

Кадимян: Чемпионат Беларуси плюс-минус похож на чемпионаты Украины и Армении
Новина українською

Армянский полузащитник "Немана" Гегам Кадимян, который ранее выступал за ряд украинских клубов, сравнил чемпионаты Беларуси и Украины.

"Пока мне ещё сложно адекватно оценить силу турнира, ведь мы ещё не со всеми командами сыграли. Из прошлогодних призёров мы встречались только с "Шахтером" и, что радует, смогли отобрать у них очки.

Могу сказать, что чемпионат Беларуси плюс-минус похож на чемпионаты Украины и Армении. Начало нынешнего турнира должно, как мне кажется, нравиться всем болельщикам лиги. Посмотрите на плотность в турнирной таблице. Одна игра и ты можешь переместиться сразу на пять-шесть позиций, как вниз, так и вверх. Абсолютно каждая команда может переиграть любого соперника, а лидеры прошлогоднего чемпионата на такой короткой дистанции уже потеряли много очков. Непредсказуемость результатов держит всех в напряжении и это мне нравится", - сказал Кадимян.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Кадимян в шестим атчах за "Неман" забил 3 гола.

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В статье: Гегам Кадимян Неман (Гродно)
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Источник:
ФК Неман

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