Алиев: Пошел бы экспертом на ТК Футбол. Травили бы с Леоненко и Шевчуком

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, что он вполне смог бы работать экспертом на телеканалах "Футбол".

"Экспертом бы был. С Виктором Леоненко посидел бы с удовольствием.

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А что? Потравили бы. И он, и я, и Вячеслав Шевчук. Почему нет?" – сказал Алиев.