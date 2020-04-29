Алиев: Пошел бы экспертом на ТК Футбол. Травили бы с Леоненко и Шевчуком
Талант пропадает
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, что он вполне смог бы работать экспертом на телеканалах "Футбол".
"Экспертом бы был. С Виктором Леоненко посидел бы с удовольствием.
А что? Потравили бы. И он, и я, и Вячеслав Шевчук. Почему нет?" – сказал Алиев.
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Источник:Youtube-канал Кент
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Комментарии (3)
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Toni (Львiв)
29.04.2020 в 21:54
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Просто Квашин (Харьков)
29.04.2020 в 21:25
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Мирослав (Львів)
29.04.2020 в 21:56
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