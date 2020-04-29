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Алиев: Пошел бы экспертом на ТК Футбол. Травили бы с Леоненко и Шевчуком

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(3 голосов)

Талант пропадает

Алиев: Пошел бы экспертом на ТК Футбол. Травили бы с Леоненко и Шевчуком
Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, что он вполне смог бы работать экспертом на телеканалах "Футбол".

"Экспертом бы был. С Виктором Леоненко посидел бы с удовольствием.

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А что? Потравили бы. И он, и я, и Вячеслав Шевчук. Почему нет?" – сказал Алиев.

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В статье: Вячеслав Шевчук Александр Алиев Виктор Леоненко ТК Футбол
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Источник:
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Комментарии (3)
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Toni (Львiв)
29.04.2020 в 21:54
Однозначно експерт рівня ТРК Футбол. Нічим не гірше Леоненка.
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Просто Квашин (Харьков)
29.04.2020 в 21:25
У моего собаки Барсика интеллект выше....
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Мирослав (Львів)
29.04.2020 в 21:56
Ваш Барсик, на жаль, в експерти ГеббельсТБ-3-2-1 не годиться - він так бухати не вміє.
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