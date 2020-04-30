УАФ хочет сократить летний перерыв и ввести две дополнительные замены

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в "Футбол news" рассказал о том, какие инновации Ассоциация планирует внедрить после возобновления сезона.

"Озвучили тему, что может быть до минимума сокращен августовский перерыв. Это по графику, который озвучили на встрече. Практически не будет отпуска у футболистов. Думаю, команды поймут и будут за этот график.

Нужно будет построить подготовку команд так, чтобы минимизировать получение травм, выдержать большое количество матчей.

Озвучили тему с двумя дополнительными заменами. Но она очень тонкая. Надо продумать, как осуществлять эти замены. Это реально, надо будет согласовывать с УЕФА. Клубы пока задумались. Вернемся к обсуждению", – сказал Протасов.