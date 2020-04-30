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УАФ хочет сократить летний перерыв и ввести две дополнительные замены

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Вариант от УАФ, как выкрутится при доигровке летом

УАФ хочет сократить летний перерыв и ввести две дополнительные замены
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Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в "Футбол news" рассказал о том, какие инновации Ассоциация планирует внедрить после возобновления сезона.

"Озвучили тему, что может быть до минимума сокращен августовский перерыв. Это по графику, который озвучили на встрече. Практически не будет отпуска у футболистов. Думаю, команды поймут и будут за этот график.

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Нужно будет построить подготовку команд так, чтобы минимизировать получение травм, выдержать большое количество матчей.

Озвучили тему с двумя дополнительными заменами. Но она очень тонкая. Надо продумать, как осуществлять эти замены. Это реально, надо будет согласовывать с УЕФА. Клубы пока задумались. Вернемся к обсуждению", – сказал Протасов.

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В статье: Олег Протасов УАФ коронавирус
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Источник:
Трибуна

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