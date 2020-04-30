Возвращение УПЛ, битва Вернидуба и Милевского. Главные новости за 29 апреля. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Олег Протасов раскрыл даты, когда футболисты УПЛ смогут вернуться к тренировкам, а чемпионат будет возобновлен, но это не все новости футбола. Проблемы Пауло Дибалы, рекомендации ФИФА, трансферные цели "Милана" (Миколенко и Попов?), а также причины проблем в "Черноморце" и битва в рамках Кубка Беларуси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...