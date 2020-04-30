Возвращение УПЛ, битва Вернидуба и Милевского. Главные новости за 29 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Олег Протасов раскрыл даты, когда футболисты УПЛ смогут вернуться к тренировкам, а чемпионат будет возобновлен, но это не все новости футбола. Проблемы Пауло Дибалы, рекомендации ФИФА, трансферные цели "Милана" (Миколенко и Попов?), а также причины проблем в "Черноморце" и битва в рамках Кубка Беларуси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.