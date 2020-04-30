Как Киев Москву на место ставил. Победа Динамо над Спартаком, как повод полюбить футбол

Авторы UA-Футбол делятся с читателями самым сокровенным - продолжаем цикл материалов о знаковых, памятных, определяющих матчах, которые так или иначе повлияли на развитие и становление журналистов украинского футбольного портала №1. Сегодня про историческое противостояние, возрождении "Динамо" в 90-х, удивительную команду Сабо, молодого Реброва и Леоненко-футболиста. В свое время Виктор Леоненко действительно был великолепным форвардом.

За что мы любим футбол? За интригу, за зрелищность, непередаваемые эмоции, атмосферу праздника и голы? Не без этого, но, скорее всего, эта игра как ничто другое похожа на саму жизнь. Иногда лишена логики, иногда драматична, может казаться несправедливой, но также приносит невероятную радость, когда наша любимая команда добивается успеха, побеждает. Особенно, когда побеждает заслуженно, показывая красивый футбол, и полностью доминирует над сильным соперником.

Как и многие другие, я полюбил футбол с тех пор, как отец покупал нам билеты на стадион. В конце 80-х, тогда еще на киевском "Республиканском" я вживую наблюдал за командой Лобановского и восхищался кумирами – Олегом Блохиным, Игорем Белановым, Александром Заваровым, Алексеем Михайличенко и многими другими. Но эти детские воспоминания обрывочны и неполны. А вот матч 1994 года "Динамо" Киев – "Спартак" Москва помню и сейчас в малейших подробностях. Пожалуй, именно этот матч и стал во многом определяющим для меня.

Ранее в том сезоне в квалификации ЛЧ киевляне разобрались с "Силькеборгом" (0:0 и 3:1), получился такой себе разогрев перед главным шоу. Собственно благодаря победе над датчанами "Динамо" и вышло в основной раунд Лиги Чемпионов 1994/95. Бесконечное ожидание жеребьевки, волнение и… первая же игра в группе с непримиримым соперником. Нет, соперником не то слово – настоящим врагом. Да, именно такие тогда были настроения среди болельщиков.

Матчи между "Динамо" и "Спартаком" без лишнего стеснения продолжали называть дерби. В начале 90-х это оставалось противостояние лучших команд Восточной Европы, к тому же самых титулованных клубов недавно рухнувшего СССР. Ну и давно сложившиеся отношения между болельщиками и клубами…

Тут необходимо сделать краткий экскурс в историю, чтобы понимать ситуацию, в которой мы все находились. Всего три года прошло, как советская империя распалась, при этом напряжение между Киевом и Москвой сохранялось, особенно в спорте. На Чемпионате Европы 1988 и Чемпионате мира 1990 костяк сборной СССР был составлен из украинских игроков, успехов на международной арене добивались наши команды и наши футболисты, а рейтинги, коэффициенты "Союза нерушимого республик свободных", и с ними право выступать на европейской и мировой арене досталось России. Много ключевых игроков приняло российское гражданство, во многом для того, чтобы сыграть на ЧМ-1994.

Украина тогда все начинала с нуля и победу над "Спартаком", в то время сильнейшей командой России, невозможно переоценить. Группа в сезоне ЛЧ 1994/95 нам попалась очень непростая – "ПСЖ" и "Бавария" так же были соперниками киевлян, но среди болельщиков шли разговоры: "Неважно, как мы сыграем с мюнхенцами и парижанами, очевидно, они сильнее, главное же обыграть москвичей". К сожалению и к счастью, так оно и случилось. Но кто сейчас будет вспоминать про следующие пять подряд поражений на евроарене, когда у нас в памяти осталась такая яркая победа.

Ни один обзор, ни одна трансляция не сможет передать атмосферу того матча, развитие событий, драматизм и напряжение, которое буквально зависло в воздухе. Команда Йожефа Сабо выглядела на голову сильнее гостей, но забить не получалось. Фланговые прорывы Лужного и Косовского, великолепные пасы Ковальца, заметно старался Леоненко, не менее трех возможностей поразить цель было у лидера атак киевлян того времени. Мяч не шел в ворота.

Вся киевская команда выглядела великолепно, но не просто не забивала, а пропускала мячи. Уже на 12-й минуте Писарев забил нелепый гол после банального навеса с фланга. Шок на трибунах. Затем Косовский заработал пенальти, а Михайленко проиграл дуэль Тяпушкину. И вершиной несправедливости стал гол Тихонова ближе к перерыву, неожиданный провал нашей обороны в центре поля и Шовковский не успел на перехват.

"Динамо" уходило на перерыв, проигрывая 0:2. На переполненном стотысячном стадионе тогда царили смешанные чувства. С одной стороны – игра нравилась, было чувство, что "бело-синие" сильнее и должны дожимать "мясо", как минимум отыграть два мяча, но страшная неудача, злой рок преследовал команду.

Все стало на свои места во втором тайме, справедливость восторжествовала. Почти сразу после свистка арбитра о возобновлении игры удалось забить Леоненко. Двоих обыграл форвард и классно пробил в самый угол – ведь мог же. "Динамо" еще добавило, контролировало мяч и мчалось вперед, больше не ошибаясь в обороне, почти не ошибаясь – сейв Шовковского после опасного удара Цимбаларя. Затем "Спартак" играл на удержание счета. За это и поплатился. Хотя вспоминая тот вечер, есть такое ощущение, что по-другому и быть не могло. После паса Ковальца Леоненко сделал дубль, а Ребров, который вышел на замену во втором тайме, забил решающий третий гол. Еще один ассист Ковальца, 20-летний Ребров замыкал дальнюю штангу. Мурашки по коже, после каждого следующего просмотра фрагментов этого невероятного противостояния.

Итоговое - 3:2, знаменательная победа "Динамо", настоящий праздник и буря эмоций. Конечно, после матча не обошлось без традиционных "дружеских" встреч болельщиков. Гостей из Москвы тогда встретили и проводили в лучших традициях "братских народов".

Для меня это был не первый матч на стадионе, но один из первых осознанных, и именно он оставил в памяти самый заметный след. Все было в нем - интрига, зрелищность, непередаваемые эмоции, фантастическая атмосфера и заслуженная победа. А еще этот матч показал, что Москва всегда и все всем остается позади Киева, воля к победе украинской команды дала хороший импульс для становления нашего футбола, самоутверждения и будущих успехов. И не только в футболе. Часто вспоминая тот матч, прихожу к мнению, что победа москвичей в первом тайме стала возможной только из-за отсутствия удачи у хозяев, но Фортуна улыбается сильнейшим, тем, кто хочет победить и делает для своего успеха все возможное. Главное никогда не опускать руки, тогда и "второй тайм" будет за нами.