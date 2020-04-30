Павелко провел видеоосовещание с главами региональных ассоциаций

Сегодня состоялось рабочее видеосовещание, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Павелко и руководители региональных футбольных ассоциаций.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов, связанных с вариантами выхода украинского футбола из карантина. Представители УАФ и областных ассоциаций обменялись информацией о текущей ситуации, общего состояния дел в футбольном сообществе в регионах и реализации совместной социальной инициативы, направленной на поддержку медиков в борьбе с COVID-19 и организацию помощи ветеранам футбола.

Читайте также УАФ хочет сократить летний перерыв и ввести две дополнительные замены

"Мы объединены общей целью пройти карантин и стать сильнее. Сейчас приоритетом №1 является сохранение здоровья всей Украине, поэтому мы вместе ждем хороших новостей и возможность возрождения футбольной жизни в Украине", - отметил Павелко.