В Киеве планируют реконструировать стадион завода Арсенал и открыть не его базе футбольную академию

В Киеве проведут реконструкцию стадиона завода "Арсенал". Об этом сообщил президент Украинский ассоциации развития детского и юношеского футбола Владимир Василенко.

На стадионе будет футбольное поле с рекомендуемым размером ФИФА а также трибуна с накрытием почти на 2 тысячи мест.

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Также объект готовится к сертификации по стандартам международных федераций легкой атлетики.

В дальнейших планах – создать на базе стадиона футбольную академию.