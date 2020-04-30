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В Киеве планируют реконструировать стадион завода Арсенал и открыть не его базе футбольную академию

Общие новости
(2 голосов)

Также стадион будет рассчитан и для подготовки легкоатлетов

В Киеве планируют реконструировать стадион завода Арсенал и открыть не его базе футбольную академию
Новина українською

В Киеве проведут реконструкцию стадиона завода "Арсенал". Об этом сообщил президент Украинский ассоциации развития детского и юношеского футбола Владимир Василенко.

На стадионе будет футбольное поле с рекомендуемым размером ФИФА а также трибуна с накрытием почти на 2 тысячи мест.

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Также объект готовится к сертификации по стандартам международных федераций легкой атлетики.

В дальнейших планах – создать на базе стадиона футбольную академию.

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В статье: Стадион завода Арсенал
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.04.2020 в 21:28
Подозрительно, раньше там дом хотели влепить... чтоб под видом реконструкции очередное 30этажное угробище не втулили
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