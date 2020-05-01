Павелко надеется вернуть футбол в июне, ПСЖ объявлен чемпионом Франции. Главные новости за 30 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новостей за четверг, 30 апреля

Президент УАФ Андрей Павелко вчера провел видеосовещание с руководителями региональных футбольных ассоциаций. По словам Павелко федерация постарается “провести чемпионат за июнь-июль и в конце июля подвести итоги сезона”. Летом должны быть сыграны и матчи Кубка Украины. В тоже время клубы Первой лиги “Минай” и "Черноморец” сомневаются, что сезон можно будет доиграть.

Совет директоров французской ЛФП формально завершил сезон в Лиге 1 и Лиге 2 и распределил итоговые места. “ПСЖ” стал чемпионом, в Лиге чемпионов также сыграют “Марсель” и “Ренн”, впервые в своей истории. Впервые за 25 лет без еврокубков остался “Лион”. Президент Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб, возможно, обратится в суд с требованием возместить убытки.

Стала известна возможная дата возобновления английской Премьер-лиги. По информации The Telegraph, лига намерена вернуться восьмого июня и в ближайшее время обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая. В то же время сами футболисты АПЛ выступают против поспешных решений.

На последнем совещании Ангелы Меркель с главами федеральных земель вопрос с возвращением Бундеслиги снова не поднимался. Ожидается, что его могут обсудить в следующую среду. Если правительство даст добро на проведение матчей, чемпионат Германии вернется 22 или 29 мая. Также в конце мая может возобновиться чемпионат Португалии.

Дортмундская "Боруссия" присматривается к форварду "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Sport.es. Руководство немецкого клуба видит в 17-летнем футболисте замену вингеру Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что Фати может отправиться в "Боруссию" на правах аренды.