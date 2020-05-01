Чемпионы Франции, заявление Павелко и возвращение АПЛ. Главные новости за 30 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Президент УАФ Андрей Павелко провел видео совещание с руководителями региональных футбольных ассоциаций, во Франции определили чемпиона и места в еврокубках, но это не все новости футбола. АПЛ может вернуться 8 июня, Примейра и Бундеслига – уже в конце мая, а также про трансферные желания каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.