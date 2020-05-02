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Как Динамо разгромило Атлетико в финале Кубка Кубков

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Ровно 34 года назад киевляне выиграли титул во второй раз в истории

Как Динамо разгромило Атлетико в финале Кубка Кубков
Новина українською

В этот день - 2 мая - в 1986-м году "Динамо" во второй раз в истории выиграло Кубок Кубков.

В финальном поединке киевляне разгромили "Атлетико" со счётом 3:0. В ворота мадридцев забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Динамо (Киев)
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