Как Динамо разгромило Атлетико в финале Кубка Кубков

В этот день - 2 мая - в 1986-м году "Динамо" во второй раз в истории выиграло Кубок Кубков.

В финальном поединке киевляне разгромили "Атлетико" со счётом 3:0. В ворота мадридцев забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.