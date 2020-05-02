Как Динамо разгромило Атлетико в финале Кубка Кубков
Ровно 34 года назад киевляне выиграли титул во второй раз в истории
В этот день - 2 мая - в 1986-м году "Динамо" во второй раз в истории выиграло Кубок Кубков.
В финальном поединке киевляне разгромили "Атлетико" со счётом 3:0. В ворота мадридцев забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...