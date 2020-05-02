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Назовите игроков Динамо, выигравших Кубок кубков в 1986-м. КВИЗ

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(1 голосов)

Годовщине еврокубкового триумфа посвящается

Назовите игроков Динамо, выигравших Кубок кубков в 1986-м. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

34 года назад - второго мая 1986-м - киевское "Динамо" завоевало свой второй Кубок обладателей кубков. К знаменательной дате мы предлагаем вам поиграть в очередную викторину. За четыре минуты напишите всех игроков, которые были в заявке "Динамо" на решающий матч против "Атлетико", который завершился убедительной победой со счетом 3:0. Ответы - только фамилии - можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: Динамо (Киев) Кубок Обладателей Кубков квиз от UA-Футбол
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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
02.05.2020 в 13:42
С Демьяненко у вас прокол. Я сейчас второй раз попробовал - не видит его фамилию. И Евсеев у вас по-украински действительно неправильно написан.
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0
0
Хмельничанин (Хмельницький)
02.05.2020 в 13:18
Згадав усіх, але написав Євсєєв а його не показало, потім вияснилося що потрібно писати Євсеєв. А як правильно його прізвище?
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+1
0
buickball (Novostroy)
02.05.2020 в 12:28
Бред, писал Демьяненко через мягкий знак, оказалось нужно было с апострофом на нашій мові Дем'яненко. Писали же, что можно и по мокшанськи и українською.
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-1


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