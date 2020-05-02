Назовите игроков Динамо, выигравших Кубок кубков в 1986-м. КВИЗ

34 года назад - второго мая 1986-м - киевское "Динамо" завоевало свой второй Кубок обладателей кубков. К знаменательной дате мы предлагаем вам поиграть в очередную викторину. За четыре минуты напишите всех игроков, которые были в заявке "Динамо" на решающий матч против "Атлетико", который завершился убедительной победой со счетом 3:0. Ответы - только фамилии - можно вводить как на украинском, так и на русском языках.