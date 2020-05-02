Иван Яремчук: После выигрыша Кубка кубков 1986 нам разрешили по госцене купить машины Волга-24

Воспоминаниями об исторической победе в Лионе и удачном 1986 году поделился легендарный полузащитник "Динамо" и сборной СССР Иван Яремчук.

- Если бы не трагедия в Чернобыле, то 1986 год для меня можно было считать удачным. Начали с победы в Кубке кубков, где в финале обыграли мадридский "Атлетико" 3:0, а завершили год золотыми медалями чемпионата СССР.

Что запомнилось с финала в Лионе? Как всегда индивидуальные беседы с Валерием Лобановским. Захожу к нему в номер, и Васильевич спрашивает улыбаясь: "Как самочувствие, здоровье, как спалось. Будешь "рвать" свой фланг как всегда или нет?" Ответил "Буду стараться". Так и получилось, мы не подвели ни нашего тренера, ни болельщиков.

После матча попал на допинг-контроль, хоть пива вдоволь напился (смеется). А на банкете завершили шампанским, которое налили в кубок и пустили по кругу. После выигрыша кубка нам всем предоставили возможность по госцене купить машины Волга-24. Купил за 15 тысяч рублей, а продал за 31. Получились хорошие премиальные.

В том же году дали двухкомнатную квартиру. Хотя первоначально как холостяку давали однокомнатную. На что я ответил: "Я хочу маму перевести в Киев". Видимо меня услышали, поэтому досталось двушка. Получил в одном доме на Горького с Василием Рацем, Вадиком Каратаевым. Это был спортивный дом, где жили прыгун в высоту Рудольф Поварницын, призер олимпиады в Сеуле, гандболистка со "Спартака" Дмитрук и еще много других спортсменов. В том же 1986 году поехал на чемпионат мира в Мексику в составе сборной. Все хорошо, если бы не Чернобыль, - сказал Яремчук.

Напомним, что ровно 34 года назад киевское "Динамо" во второй раз выиграло Кубок кубков. В 1975 году в финале был повержен будапештский "Ференцварош", а 2 мая 1986-го динамовцы также уверенно на стадионе "Стад Жерлан" в Лионе обыграли мадридский "Атлетико" с тем же счетом 3:0.