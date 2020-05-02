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Миколенко: Был только на одном турнире по Counter-Strike

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Футболист активно интересуется киберспортом

Миколенко: Был только на одном турнире по Counter-Strike
Новина українською

Защитник "Динамо" Киев Виталий Миколенко рассказал, какими еще видами спорта интересуется и ответил, кому из спортсменов в других видах спорта симпатизирует.

1. Какими видами спорта интересуетесь кроме футбола?

Интересуюсь киберспортом, да и сам люблю поиграть в Counter-Strike.

2. Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

Чаще всего играю в компьютерные игры, а также во время отпуска люблю поиграть в пляжный волейбол.

3. Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

Из CS: GO нравится Александр «s1mple» Костылев – игрок команды Natus Vincere. Вообще, я симпатизирую в всей этой команде. А также за Navi Junior слежу.

4. Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

Нет, не занимался, всю жизнь помню себя только в футболе.

5. Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

С нашим графиком сложно куда-то попасть, кроме футбольных матчей. Был только на одном турнире по Counter-Strike, и на этом все мои посещения разнообразных мероприятий закончились.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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