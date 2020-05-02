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Хахлев: Прошу прощения за грубую ошибку. Для меня Крым - Украина, война на Востоке - агрессия РФ

Общие новости
(2 голосов)

Ошибка или глупость?

Хахлев: Прошу прощения за грубую ошибку. Для меня Крым - Украина, война на Востоке - агрессия РФ
Новина українською

Хавбек "Карпат" Алексей Хахлев принес извинения после публикации фото с красным флагом и Лениным.

"Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.

Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации. Слава Украине", – написал Хахлев в своем Инстаграм.

Хахлев: Прошу прощения за грубую ошибку. Для меня Крым - Украина, война на Востоке - агрессия РФ - изображение 1
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В статье: Карпаты (Львов) Алексей Хахлев немытая Россия
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Комментарии (6)
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viajador (Lutsk)
02.05.2020 в 16:41
Всіх з святом 6-ї річниці кцапського зашквару в Одесі! )
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.05.2020 в 15:25
Ватники вони такі: чергують біля таких новин як зі свічкою біля унітазу. З днем визволення Одеси!
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+4
-2
Astor Astor (Одесса)
02.05.2020 в 15:07
Феерический дебил. Да еще и сцыкло. Какое отношение Крым, война на востоке и пр. хрень из этого покаянного поста имеет к той фотке с бабушкой? Такого дебилизма даже при коммуняках не было, нынешние их давным давно обскакали в своей тупой дегенеративной пропаганде.
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+2
-6
Arsenals (Днепр)
02.05.2020 в 15:21
О только хотел отписаться что дибилов ватных еще нет,а ты тут как тут. Иди жарь шашлык в Одессе сегодня это актуально!Слава Україні!!!!!
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
02.05.2020 в 15:33
Знову одеський сєпар випірнув...Закрийся, чмо.
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
02.05.2020 в 14:51
Прощаем ! Больше так не делай !
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+5
-2


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