Возвращение футболу в Польше, поражение Кучука, форвард для Милана. Главные новости за 2 мая

UA-Футбол собрал для вас главные новости за субботу, 2 мая

Власти регионов Тоскана и Лацио в Италии позволила клубам Серии А начать тренировки. Таким образом, с четвертого мая к работе приступят "Рома", "Лацио" и "Фиорентина". Ранее аналогичным образом поступили в регионах, где базируются "Наполи", "Болонья", "Сассуоло", СПАЛ и "Парма". Последние двое, правда, намерены отказаться от своего права.

Польша на пороге возобновлению сезона

Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек сообщил, что местные клубы смогут начать тренировки с понедельника. Уже 27-28-го мая будут сыграны матчи национального кубка, а на следующий день планируется восстановить чемпионат. 10 оставшихся туров планируют сыграть до 19 июля.

В Беларуси проходят матчи седьмого тура. В субботу центральным стала встреча минского "Динамо" со "Слуцком". Гости открыли счет, подопечные Кучука потеряли возможность выровнять положение с помощью пенальти, а в начале второго тайма Гафар сделал счет 0:2. "Динамо" смогло ответить лишь одним результативным ударом перед финальным свистком - 1:2 в пользу "Слуцка", который остался на первом месте с преимуществом в два очка от второго. Следом идет "Торпедо-БелАЗ", что разгромил "Минск" на выезде 2:5. Последний гол жодинской команды забил Липе Велозу - арендованный у "Львова" бразилец.

Экс-тренер "Динамо" Рауль Рианчо рассказал, что во время его работы с Сергеем Ребровым он общался с Русланом Малиновским, который тогда играл в "Заре" на предмет переезда в Киев. Хавбек ответил испанцу, что не против такого трансфера, поэтому Рианчо эту информацию передал и Реброву, и Суркису. Почему переход так и не состоялся, испанец не уточняет. Напомним, что Малиновский после "Зари" был продан "Шахтером" в "Генк", с которым он стал чемпионом Бельгии и одним из лучших игроков тамошнего чемпионата.

Лука Йович рискует стать одним из крупнейших трансферных провалов мадридского гранда. "Реал" отдал за него "Айнтрахту" 60 млн евро, однако за весь сезон (пока не наступил перерыв) серб забил всего два гола в 15-ти матчах. Сейчас им интересуется "Милан". По данным СМИ, итальянский клуб готов предложить мадридцам 35 млн евро. Между тем As пишет, что "Реала" не будет покупать новых игроков в этом году, пока не продаст пятерых исполнителей. В список "на выход" попали Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лукас Диас, Мариано Васкес и Начо.

О трансферах одним предложением

В Италии сообщают, что переход Поля Погба - приоритетная цель для "Ювентуса" на ближайшее трансферное окно. Новым фаворитом в борьбе за форварда "Лейпцига" Тимо Вернера стал "Челси". "Ливерпуль" решил не тратить большие средства в условиях нестабильной экономической ситуации - мерсисайдцам приписывали интерес к Вернеру и Ауара из "Лиона". Тер Штеген приостановил переговоры с "Барселоной" относительно нового контракта. ПСЖ может купить Вильфреда Ндиди у "Лестера" за 45 млн евро. Бывший форвард "Карпат" Хорхе Карраскаль близок к переходу в "Бешикташ".