Кендзера: В свободное время люблю играть в большой теннис и пляжный волейбол

Защитник "Динамо" Киев Томаш Кендзера ответил на вопросы клубной анкеты и назвал другие интересные ему виды спорта.

1. Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?

Кроме футбола, интересуюсь ММА (смешанными единоборствами) и спидвеем (трековые мотогонки).

2. Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

В свободное время люблю играть в большой теннис и пляжный волейбол.

3. Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

В ММА мой любимый спортсмен – это Хабиб Нурмагомедов, а в теннисе болею за Новака Джоковича.

4. Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

Нет, в детстве я занимался только футболом.

5. Посещение каких спортивных мероприятий оставило больше всего впечатлений?

Я редко посещаю какие-то спортивные мероприятия. В 2014 году был на матче в Варшаве, когда встречались национальные сборные Польши и Германии (в квалификации на Евро-2016), поляки тогда победили со счетом 2:0.