Эдуард Сон - о выступлениях в Днепре: Это было безумие. Мы стали легендами

Экс-полузащитник "Днепра" Эдуард Сон рассказал о победах в чемпионате и Кубке СССР.

- Думаю, что наш коллектив был очень силен, тогда как ранее он зависел от двух звезд. Они пытались найти Литовченко, который искал Протасова. Когда я пришел, то "Днепр" заиграл более коллективно. У нас была хорошая защита, а люди, пребывавшие ранее в тени, начали показывать свой уровень.

СМИ постоянно говорили о нас, потому что мы выиграли чемпионат в период, когда футбол в СССР был сильнее, чем когда-либо: киевское "Динамо" сияло в Европе, Беланов получил "Золотой мяч" в 1986 году, сборная СССР выиграла Олимпиаду в 1988-м, и попала в финал Евро-1988.

Спустя полгода мы выиграли Кубок СССР-1989, впервые в истории клуба. Это было безумие. Мы стали легендами. В том году мы заняли второе место в чемпионате, уступив киевскому "Динамо" два очка (на самом деле в 1989-м чемпионом стал "Спартак", но "Днепр" действительно отстал на два очка - прим. ред.). Но мы были настоящими идиотами, потому что нам нужно было выигрывать тот чемпионат. После слишком большого празднования победы в Кубке, мы пили десять дней, из-за чего проиграли две выездные игры минскому "Динамо" и "Жальгирису". Мы пропустили семь голов в двух матчах, и это было немыслимо, - рассказал Сон.