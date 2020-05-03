Калитвинцев: Были предложения от Ньюкасла, Ливерпуля. Но я отказывал, верил, что могу в Киеве выиграть что-то

Бывший хавбек "Динамо" Киев Юрий Калитвинцев вспомнил 90-е, когда работал с Лобановским.

- По итогам триумфального выступления в еврокубках в 1997 итальянские журналисты именно Вас больше всего выделяли среди футболистов "Динамо". Они писали, что единственный Ваш "минус" - возраст.

- Предложений было много: от "Ньюкасла", "Ливерпуля", двух немецких клубов. Но я отказывал, потому что верил, что могу в Киеве выиграть что-то глобальное... На самом деле в "Динамо" я не чувствовал своих лет. Единственное, повторюсь, думаю: что было бы, если бы попал в Киев раньше - ну, где-то в конце 1980-х. Хотя, опять-таки, заиграл бы я тогда, или выдержал бы конкуренцию.

- Просматривая матчи того "Динамо" сегодня, невольно возникает мысль, что Вы какой-то степени опережали время, ведь играли "неправильно" как для "классического" плеймейкера - были мобильным, много бегали, работали на оборону. Чем-то это напоминает испанца Андреса Иньесту, чем-то - хорвата Луку Модрича.

- В современном футболе каждый игрок обязан быть мобильным. Лобановский повторял без мяча мы все защитники, с мячом - форварды. Это современные требования. Помню, обо мне часто писали, что я "футболист без отбора". Да, я, возможно, не был очень силен в этом компоненте, поскольку выступал на позиции, где скорость перемещения мяча очень высока.

Однако я всегда эффективно создавал то, что называется "препятствиями", не давал соперникам свободно отдавать и принимать пас. Как-то Валерий Васильевич принес расшифровку действий игроков после матча, показал всем, насколько у меня высокий показатель отборов и "помех", и сказал: "Разве это "футболист без отбора?" Нет! Этим он меня поддержал и заставил замолчать некоторых критиков.