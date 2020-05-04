Интерес к Реброву, наступление Вернидуба, дискуссии в АПЛ. Главные новости за 3 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 мая

Ранее гендир и ведущий телеканала "Футбол" Александр Денисов сообщал, что с 12 мая клубы УПЛ начнут тренировки, а сам чемпионат Украины возобновится 30 мая. В воскресенье эту информацию подтвердил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Он отметил, что до шестого мая ситуация прояснится окончательно.

По сообщению турецких СМИ, "Фенербахче" намерен в ближайшее время пригласить нового тренера. Среди претендентов - украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров. В отчете для руководства сказано, что именно Ребров положил конец доминированию Мирчи Луческу в Чемпионате Украины. Впрочем, кроме экс-динамовца "Фенербахче" рассматривает кандидатуру Ненада Бьелицы, ранее возглавлявшего загребское "Динамо". При этом хорват будет иметь преимущество, ведь сейчас является свободным агентом и рассчитывает на меньшую зарплату, чем та, которую придется платить Реброву.

В чемпионате Беларуси было сыграно четыре матча седьмого тура. "Шахтер" Юрия Вернидуба со счетом 4:0 разгромил на своем поле "Ислочь", которая до этого шла третьей. Горняки поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Чемпион "Динамо" из Бреста разгромил аутсайдера "Белшинк" 3:0, участие в игре принимали Нойок и Милевский, первый заставил ошибиться игрока соперника и тот срезал мяч в собственные ворота. "Динамо" - лишь десятое. БАТЭ победил "Неман" 3:1, а "Славия" обыграла "Витебск" 2:3, дублем отметился воспитанник "Зари" Максим Слюсарь.

Футбольная ассоциация Англии решительно настроена доиграть сезон 2019/2020, но при условии, что матчи АПЛ будут сыграны на 8-10 нейтральных полях без зрителей. Клубы лиги тоже стремятся завершить чемпионат, но некоторые ставят условия. Так шесть клубов, ведущих борьбу за выживание, не хотят потерять фактор домашней арены, поэтому выступают против проведения матчей на нейтральных полях. Они готовы снять свои условия, если будет принято решение, что никто в конце концов не вылетел в Чемпионшип.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о переходе ко второй фазе отмены карантина в стране, поэтому с понедельника, четвертого мая, проведения тренировок спортивными клубами не будет считаться нарушением. Впрочем, клубы обязаны соблюдать протоколы безопасности, чтобы избежать заражений. Напомним, ранее все члены Серии А поддержали решение возобновить и доиграть сезон.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ о том, что "Бавария" хотела купить правого защитника Додо. По его словам, клубы не сошлись в цене. Ранее писалось, что дончане хотели получить за своего игрока не менее 50 млн евро. Также Палкин сообщил, что "Шахтер" не планирует в ближайшее время продавать Тете, несмотря на интерес к нему со стороны клубов из ТОП-чемпионатов.

Экс-защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил эпизод с удалением Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. По словам Марко, в течение игры у него было несколько конфликтов с французом, в последнем Зинедин сказал, что отдаст ему свою футболку после игры, на что Матерацци ответил, что лучше получит его сестру. Это и разозлила лидера французской сборной, который потом ударил итальянца и получил красную карточку.