Шахтер и Бавария, Матерацци и Зидан. Главные новости за 3 мая. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Интересные подтверждения от генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров в шорт-листе турецкого гранда и заявление премьер-министра Италии по поводу отмены карантина, но это не все новости футбола. Воспоминания Марко Матерацци по поводу финала ЧМ-2006 как признания в своей неправоте? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...