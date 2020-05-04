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Шахтер и Бавария, Матерацци и Зидан. Главные новости за 3 мая. Аудио

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Информируем о происходящем в мире футбола

Шахтер и Бавария, Матерацци и Зидан. Главные новости за 3 мая. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеИнтерес к Реброву, наступление Вернидуба, дискуссии в АПЛ. Главные новости за 3 мая

Интересные подтверждения от генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров в шорт-листе турецкого гранда и заявление премьер-министра Италии по поводу отмены карантина, но это не все новости футбола. Воспоминания Марко Матерацци по поводу финала ЧМ-2006 как признания в своей неправоте? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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