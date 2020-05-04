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Относительно тренировок. Правительство приняло решение о смягчении карантина

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Но с 11 мая

Относительно тренировок. Правительство приняло решение о смягчении карантина
Новина українською

Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании принял решение о третьем продлении карантина. На этот раз конечной указана дата 22 мая.

На том же заседании принято решение и об ограничении карантина с 11 мая. Со следующего понедельника можно тренироваться в командных видах спорта, но только для профессиональных команд и на закрытых базах.

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Детальный список отмененных пунктов карантинных ограничений в Украине будет опубликован в течение двух дней.

Однако, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, а потому Украина не может полностью снимать карантин.

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В статье: тренировка коронавирус Кабмин карантин
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