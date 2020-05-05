При условии соблюдения индивидуальной защиты - в Кабмине рассказали, какими видят тренировки спортсменов в группах

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об аспектах возвращения профессионального спорта после карантина.

"Группы ограничены не будут. Это будут футбольные, хоккейные, гандбольные, волейбольные команды, которые будут готовиться к участию в дальнейших соревнованиях. Для нас это важный первый этап и прошу не забывать, что люди еще болеют, умирают. Главное, чтобы все спортсмены и граждане Украины были здоровы. Мы начинаем восстанавливать подготовку наших спортсменов.

Все игроки могут вместе выйти на тренировку в случае соблюдения условий индивидуальной защиты лица, глаз. Я считаю, что все команды должны сдать тесты. Будет много людей на тренировках, нужно убедиться, что все они здоровы. Мы работаем над вопросом возвращения чемпионата УПЛ. На кону вопрос не только футбола, а и всего спорта, который готовится к участию в Олимпийских играх в 2021 году.

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Мы будем следить за ситуацией в стране. Если болезнь пойдет на спад, мы можем начать возобновление сезона. Первый этап будет без зрителей. Затем уже будем смотреть за ситуацией в стране. Мы говорили с президентом УАФ Андреем Павелко. Мы сотрудничаем и будем смотреть, как все будет развиваться, когда будут проводиться туры. Сейчас начнутся тренировки, а дальше будем решать, когда можно возобновить чемпионаты. Если наши спортсмены вернутся к тренировкам, это уже будет хорошо", - сказал Гутцайт.